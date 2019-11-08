Монахини женского монастыря ежедневно молятся о здоровье Заворотнюк

В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись. На днях шоу «Аленький цветочек» с участием фигуриста Петра Чернышева посетили воспитанницы приюта Покровского монастыря и православной гимназии в Троице-Лыково.

«Хотим сказать огромное спасибо чудесным девочкам, а также всем монахиням Покровского ставропигиального женского монастыря за то, что все это время они ежедневно молятся о Насте! И низкий поклон матушке-настоятельнице, игуменье Феофании за внимание, за сердечность и доброту, за самые нужные и верные слова!» — говорится в группе поддержки актрисы.

Отметим, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк перенесла за последнее время несколько операций. Ей был поставлен неутешительный диагноз — рак мозга. Не так давно фигуристка Татьяна Навка подтвердила, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, фигурист Петр Чернышев нашел в себе силы и принял участие в шоу Навки. Все поклонники отмечают, что супруг актрисы держится и прекрасно выступает на шоу «Аленький цветочек» в «Мегаспорте».

Добавим, что за последние несколько месяцев в СМИ было очень много неправды относительно здоровья Анастасии Заворотнюк. Писали даже, что у нее якобы произошел отек мозга и ее дни сочтены. Лишь со временем стало ясно, что журналисты сгущали краски. Звезда действительно болеет, но ее положение не такое критическое, как многие подразумевали. Все продолжают верить, что актриса справится с недугом и вернется к работе в театре и кино.