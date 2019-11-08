Дмитрий Хоронько объяснил, почему назвал детей-двойняшек Марк и Лев

Руководитель и продюсер «Хоронько-оркестра» Дмитрий Хоронько в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих детях. Сейчас он воспитывает двойняшек Марка и Льва. Как сказал актер, один из сыновей копия он сам.

«У него творческий хаос. Все вечно разбросано, как было у меня в детстве. У второго ребенка наоборот все очень аккуратно по жизни. Конечно, у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Но у нас нет старших и младших. Они для нас равны», — заявил Дмитрий Хоронько.

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Также он объяснил, почему дал своим детям именно такие имена. «Потому что я сам еврей. Мне вообще очень хочется, чтобы, когда они выросли, то мир посмотрели. Марк мне уже давно, правда, сказал, что будет фермером. При этом он заявил, что каждый год будет на несколько дней отправлять свою будущую жену из дома. Когда я спросил, зачем он будет это делать, то ответ был такой: «Мне же надо когда-то отдыхать». В общем он очень в этом похож на меня», — сказал продюсер.

Дмитрий Хоронько – актер санкт-петербургского театра имени Ленсовета. Создатель, продюсер и руководитель «Хоронько-театра». В ближайшее время состоятся его концерты «Люся – это карнавал», которые будут посвящены актрисе Людмиле Гурченко.