Патрик-Луи Виттон умер во Франции

На странице дома моды Louis Vuitton в социальной сети Instagram появился печальный пост. В нем сообщается, что из жизни ушел праправнук основателя модельер Патрик-Луи Виттон. Ему было 68 лет.

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При этом пока не сообщается, что стало причиной смерти. Не говорится и том, где и когда состоится прощание и похороны. В семейный бизнес Патрик-Луи пришел в 22 года 46 лет назад. А 19 лет назад он возглавил подразделение специальных заказов.

Напомним, в начале 2019 года из жизни ушел Карл Лагерфельд. Как сообщалось в прессе, модельер в последние годы страдал от онкологического заболевания – рака поджелудочной железы.