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«Такие неуклюжие движения»: Рудковская насмешила фанатов танцами

Продюсер побывала на концерте Димы Билана.

«Такие неуклюжие движения»: Рудковская насмешила фанатов танцами
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Кроме того, что Яну Рудковскую время от времени в Сети критикуют за излишнее хвастовством своим достатком, «истязания» сына в попытках слепить из него звезду фигурного катания, лишая тем самым детства, на повестке дня появился еще один повод.

Накануне подписчики на Instagram продюсера с недоумением посмотрели зажигательные танцы Яны на концерте своего подопечного Димы Билана. Компанию звезде составили другие светские львицы — Дарья Клюкина и Евгения Лешкова.

«Танцы набирают всегда нереальные просмотры, а тем более под самого любимого артиста в мире Диты Билана с самыми веселыми девочками: Дашенькой и c Женечкой в объективе мужа», — подписала предположительно популярный ролик Рудковская.

С момента публикации видео посмотрели почти полмиллиона человек. Вот только в восторге оказались далеко не все. Многих откровенно насмешили танцы как самой Яны, так и ее подружек. Мол, все такие светские львицы, а танцевать не умеют.

«Это не танцы, а сиськатряс. Браво здесь только Диме», — пишет один из комментаторов. Другая подписчица присоединяется: «Такие неуклюжие движения руками».

Напомним, не так давно продюсер призналась своим фанатам, что решила беречь свою фигуру от лишнего веса по примеру Ксении Собчак, и тоже, как телеведущая, перешла на гречку.

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«Такие неуклюжие движения»: Рудковская насмешила фанатов танцами
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