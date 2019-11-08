Сестра Меган Маркл пожаловалась на угрозы от фанатов герцогини

Со своими сестрой и братом Меган Маркл не ладит. Но оказывается дело вовсе не ограничивается отказом от взаимных поздравлений на Рождество. Саманта Маркл рассказала, что поклонники герцогини настроены по отношению к ней весьма агрессивно.

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Выступая в программе «Расскажи обо всем» Саманта рассказала, что стала получать анонимные угрозы в Сети. Это произошло после того, как она объявила о намерении написать мемуары, в которых, в числе прочего, рассказать о детстве своей младшей сводной сестры.

«Я начала получать угрозы. Незнакомые люди присылали мне мои фотографии сквозь прицел винтовки. Если это не очевидный символизм, я не знаю, что это такое. Это было все с целью запугать, держать меня в страхе, помешать мне выпустить мою книгу, но нельзя поступать так с людьми», — заявила Маркл-старшая.

Она призналась, что после этого ей несколько раз пришлось сменить место жительства, ведь в анонимных письмах ей явно намекали, что знают, где живет. Свою сестру Саманта не обвиняет, хотя и не исключает возможности ее причастности. Единственное, чего она хочет, чтобы ей позволили воспользоваться своим правом на написание книги.

«У нас есть свобода слова. Кому-то может не нравиться то, что я собираюсь рассказать, но это не оправдывает противозаконного поведения», — цитирует Саманту Express.