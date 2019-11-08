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Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном

Ее Величество подбодрила пенсионера.

Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
Фото: Globllookpress.com

Вся Британия отмечает Маковый день или День памяти павших в первую мировую войну. По этому случаю королевская семья посетила поселок ветеранов Centenary Village и пообщалась с его обитателями.

Ее величество проводили к старейшему жителю поселка, Джону Риггсу, которому недавно исполнилось 100 лет. Мужчина передвигается в инвалидном кресле, но находится в ясном уме и был невероятно тронут визитом самой королевы.

«Боже мой, вам сто лет! Это замечательно, не правда ли?» — обратилась монархиня к Риггсу.

Затем 93-летняя королева шутливо добавила: «Что ж, кажется, вы меня обставили».

Затем Елизавета II отправилась на торжественное открытие новой больницы Appleton Lodge. Лечебное учреждение оснащено самым современным оборудованием для оказания медицинской помощи ветеранам.

После этого она закопала «капсулу времени», которую потомкам предстоит откопать сто лет спустя, передает Express.

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Королева Елизавета II кокетничала со столетним ветераном
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