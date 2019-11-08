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Меховая делегация: 16 породистых щенков выстроились в очередь на электричку

Дисциплинированные пассажиры здорово развеселили прохожих.

Меховая делегация: 16 породистых щенков выстроились в очередь на электричку
Фото: Pixabay.com

В утренних электричках, как известно, можно встретить кого угодно. Но пассажиры а станции Барнс на юго-западе Лондона были весьма удивлены, увидев на остановке 16 щенков золотистого ретривера, выстроившихся в дисциплинированную очередь.

Люди наперебой начали фотографировать животных, выкладывать снимки в соцсети и делиться догадками, зачем именно животные пришли на станцию.

«Это самые важные щенки, которых я когда-либо видел!», «пушистая делегация ожидает посадки на рейс», «может это встреча одноклассников или школьная экскурсия», — шутили комментаторы.

Оказалось, что собак в это время фотографировали. Все снимки пойдут в благоторительный календарь для владельцев собак. Как сообщает Daily Mail, в него войдут еще фото двух собак в кинотеатре и четверых на зебре, имитирующих знаменитый снимок группы Beatles.

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Меховая делегация: 16 породистых щенков выстроились в очередь на электричку
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