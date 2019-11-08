НОВОСТИ

Школьный попугай получил торт на свой 70-й день рождения

Ученики частной школы обожают своего питомца.

Школьный попугай получил торт на свой 70-й день рождения
Фото: Pixabay.com

Ученики и педагоги частной школы Rouge Bouillon School в Сент-Хелиер, Джерси сегодня большой праздник. Весь коллектив учебного заведения празднует день рождения попугая Сима, которому исполнилось ни много ни мало — 70 лет.

Обычно попугаи породы Амазон доживают максимум до 50 лет, поэтому Сим просто рекордсмен долгожитель. В школе уверяют, что он все еще весел и активен и никак не жалуется на здоровье.

Ученики чистят Симу клетку, кормят его и обожают, когда он разговаривает с ними. На праздник они приготовили для него специальный торт из орехов и других лакомств, которые предпочитают птицы.

Учителя утверждают, что Сим — не просто птица в клетке, а настоящий друг детей и талисман школы.

«Часто бывает, что новички нервничают, приходя в новую школу, но стоит им увидеть Сима, как их глаза загораются. Возле его клетки всегда крутится компания детей. Уход за животным очень сближает, а наблюдение за ним помогает им снять напряжение», — приводит слова учительницы Metro.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

живой уголокпитомецпопугайШкола
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Школьный попугай получил торт на свой 70-й день рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: