Школьный попугай получил торт на свой 70-й день рождения

Ученики и педагоги частной школы Rouge Bouillon School в Сент-Хелиер, Джерси сегодня большой праздник. Весь коллектив учебного заведения празднует день рождения попугая Сима, которому исполнилось ни много ни мало — 70 лет.

Обычно попугаи породы Амазон доживают максимум до 50 лет, поэтому Сим просто рекордсмен долгожитель. В школе уверяют, что он все еще весел и активен и никак не жалуется на здоровье.

Ученики чистят Симу клетку, кормят его и обожают, когда он разговаривает с ними. На праздник они приготовили для него специальный торт из орехов и других лакомств, которые предпочитают птицы.

Учителя утверждают, что Сим — не просто птица в клетке, а настоящий друг детей и талисман школы.

«Часто бывает, что новички нервничают, приходя в новую школу, но стоит им увидеть Сима, как их глаза загораются. Возле его клетки всегда крутится компания детей. Уход за животным очень сближает, а наблюдение за ним помогает им снять напряжение», — приводит слова учительницы Metro.