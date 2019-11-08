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Эксперт объяснил, зачем смотреть праздничные фильмы круглый год

Рождественские и новогодние фильмы оказывают сильное влияние на человека.

Эксперт объяснил, зачем смотреть праздничные фильмы круглый год
Фото: Pixabay.com

Зимние праздники уже не за горами, а это значит нас ждут каникулы, елочные игрушки, гирлянды, семейные обеды и, конечно, праздничные фильмы. Впрочем, не стоит ограничивать себя в их просмотре и в другое время, специалисты уверяют, что это полезно для здоровья.

Психолог отмечает, что новогодние фильмы поднимают нам настроение и улучшают самочувствие из-за правильного настроя.

«Новогодние декорации поднимает уровень дофамина, гормона счастья и хорошего самочувствия. Мы незаметно для себя погружаемся в состояние легкой эйфории, что увеличивает нашу работоспособность», — приводит слова эксперта Mirror.

Кроме того, по мнению специалиста, побочным эффектом просмотра праздничных картин является снижение уровня тревоги и стресса. А еще это улучшает микроклимат внутри семьи, ведь такие фильмы смотрят все вместе и в них всегда пропагандируются семейные ценности.

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новогодние фильмыНовый годпраздничные фильмыпсихологРождество
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Эксперт объяснил, зачем смотреть праздничные фильмы круглый год
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