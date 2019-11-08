Парень попытался познакомиться с девушкой, используя мертвого дедушку

В наше время, когда почти все свое время люди поводят в Сети, логично выглядит, что и знакомятся они там же. Но некоторые избегают традиционных сайтов знакомств, предпочитая неожиданные методы.

Офицер канцелярии Национальной службы здравоохранения США Рэйчел Броган столкнулась с самым неожиданным «подкатом» в своей жизни. В Facebook она получила сообщение от незнакомца с текстом: «Эй, ты уже слышала о моем дедушке?». Удивленная Рэйчел поинтересовалась, что же случилось с дедушкой, на что собеседник ответил: «Он умер»

Как сообщает Mirror, после этого он извинился, объяснив, что спутал ее со своей подругой детства. Затем написал: «Все это очень неловко, но ты такая привлекательная. Кстати, ты свобода или встречаешься с кем-то?»

Рэйчел отказалась продолжать диалог и выложил скрин переписки в своем Twitter. 32 000 человек в соцсети поддержали ее решение, отметив, что это ненормальный способ знакомиться.