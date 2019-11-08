Учительница сожгла лицо ребенку на уроке химии

Стремление к знаниям для 16-летнего Малахи Макфаддена из средней школы Редан в Атланте, штат Джорджия, обернулось трагедией. Во время эксперимента на уроке химии юноша серьезно пострадал.

Учительница Бриджит Блоу решила увлечь класс при помощи эксперимента «горящие деньги». В завершении она перепутала воду со спиртом и плеснула последний прямо в огонь. Пламя вспыхнуло и обожгло лицо и руки сидящего в первом ряду студента.

Семейный адвокат, представляющий интересы Макфаддена, заявляет, что мальчику понадобится пластическая операция. Кроме того, сейчас он постоянно испытывает сильную боль и не может заниматься футболом и играть на саксофоне, передает Metro.

Учительнице грозит суд. Кроме того, по заявлениям других учеников, есть вероятность, что она не спутала мензурки, а намеренно плеснула в огонь спирт, чтобы эксперимент стал зрелищнее.