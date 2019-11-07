Не справившись с темпераментом собаки, хозяева бросили ее в подземном переходе

В Нижнем Новгороде 7-летняя Феня породы джек-рассел-терьер стала жертвой людской низости. Собачку нашли, привязанной к поручню подземного перехода с запиской: «Возьмите меня в добрые руки!». Женщине, которая не смогла пройти мимо этой картины, сразу стало понятно — бедное животное просто бросили.

Когда фотографии и история песика появились в социальных сетях, пользователи менее чем за сутки нашли бывших хозяев питомца. Через пару дней отец семейства нарушил молчание, извинился и рассказал, почему решил избавиться от Фени таким образом.

«В приюте для собак мне отказали. Я не собаковод. Собаку взяли для ребенка полгода назад. За это время она съела двух котят и черепаху. Устали с ней. Поступок неправильный, я согласен. Если бы знал, попробовал пристроить через Интернет, но я в этом не особо разбираюсь», — цитирует мужчину «Комсомольская правда».

Сейчас у Фени все хорошо. Неравнодушная женщина нашла ей новую семью, хотя это было и непросто. Животное действительно совсем не ладит с кошками, да и с другими собаками женского пола. Вдобавок она очень энергичная, чтобы пристраивать ее к пожилым людям.

Но новый хозяин, прожив с Феней несколько дней, уверяет, что собака не проявляет агрессию, а, наоборот, приносит в новую семью счастье.