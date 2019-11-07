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Как влюбленный мальчишка: Шуфутинский вывел в свет молодую пассию

Светлана Уразова, которая на 30 лет младше артиста, сопровождала шансонье на светском мероприятии.

Как влюбленный мальчишка: Шуфутинский вывел в свет молодую пассию
Михаил Шуфутинский с возлюбленной. фото: globallookpress.com

Михаил Шуфутинский не раз говорил, что всю жизнь любил только одну женщину — свою жену Маргариту, которая подарила ему детей и с которой он прожил вместе 40 лет. Четыре года назад ее не стало. Долгие годы артист жил на две страны. Он проводил время в США, и приехал на родину, чтобы увидеться с друзьями и выступить для поклонников. После смерти супруги шансонье вернулся в Россию уже надолго.

Пережить утрату любимой Шуфутинскому помогла 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова. По некоторым данным, она спасла его от депрессии. В СМИ писали, что именно из-за молодой возлюбленной артист вернулся на родину. И похоже, что это правда. Похудевший и помолодевший шансонье посетил гала-ужин музыкальной премии «Виктория». Михаила Захаровича сопровождала его избранница.

Похоже, что благодаря продолжительному роману 71-летний любимиц публики преобразился. Он буквально светился в своем модном клетчатом пиджаке. Певец держал за руку Светлану и не сводил с нее глаз. Девушка в белом платье с откровенным декольте тоже выглядела невероятно счастливой. О личной жизни Шуфутинский предпочитает не говорить. Вероятно, он не хочет спугнуть свое счастье. «Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!» — признавался ранее артист.

Шуфутинский с возлюбленной. фото
Шуфутинский со Светланой. фото: globallookpress.com/

К слову, дети и внуки поддерживают шансонье, а танцовщица Уразова старается быть рядом и быть певцу опорой. Как известно, у Михаила Захаровича есть двухэтажный коттедж площадью 913 квадратных метров в Подмосковье и поместье в Лос-Анджелесе. Артисту нужно, чтобы у него была хорошая хозяйка. Но стоит отметить, что жениться он не торопится, об этом пишет «Комсомольская правда».

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звездные романыМихаил Шуфутинскийновая возлюбленнаяСветлана Уразова
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Как влюбленный мальчишка: Шуфутинский вывел в свет молодую пассию
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