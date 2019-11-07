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Счастье уже не скрыть: Александр Яценко станет отцом троих сыновей

Вторая супруга актера в декабре родит ему третьего наследника.

Счастье уже не скрыть: Александр Яценко станет отцом троих сыновей
Александр Яценко скоро станет трижды папой. Фото: Komsomolskaya Pravda

42-летний актер Александр Яценко в третий раз станет отцом. Вечером 7 ноября он появился на публике со своей новой женой Ксенией, которая находится в положении, и рассказал о новом ребенке.

Напомним, от первого брака (с гримершей Мариной Рожковой) у актера уже подрастает 4-летний сынишка, а в прошлом году его нынешняя супруга родила ему второго наследника, мальчика назвали Арсений.

И вот новый наследник артиста, третий по счету, тоже будет мужского пола. Об этом Яценко рассказал корреспонденту Teleprogramma.pro. Мальчик должен родиться уже в декабре, уточнил актер.

Александр Яценко
Александр Яценко вместе с супругой Ксенией и юным актером Савелием Кудряшовым. Фото: Лика Брагина.

Александр Яценко — звезда таких фильмов, как «Мне не больно», «Аритмия» и «Ледокол». Также он блистал в сериалах «Тихий Дон» и «Чернобыль: зона отчуждения».

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Счастье уже не скрыть: Александр Яценко станет отцом троих сыновей
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