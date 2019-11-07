В Подмосковье родились Бьерн и Путислав

Все больше родителей называют своих детей нестандартными именами.

В подмосковном городе Реутове на свет появился Бьерн Дмитриевич Солобоков. Родители, увлекающиеся культурой викингов, назвали первенца в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого.

Как передает издание «Подмосковье сегодня», родители малыша верят, что необычное имя принесет ему удачу и лидерские качества. Переводится оно, кстати, как «медведь».

Других своих детей супруги тоже решили назвать скандинавскими именами. Если родится девочка, будет Фрея, а второй мальчик – Ингвар. При этом пара отмечает, что не смотрела популярный сериал «Викинги» и на их выбор он никак не повлиял.

А вот другая семья — из города Наро-Фоминска — назвала сына славянским именем Путислав, сокращенно Путята. Имя означает «человек, идущий славным путем» и совсем не имеет отношения к советским именам-лозунгам.

Своим последующим наследникам пара тоже собирается дать славянские имена: Пересвет или Рада.