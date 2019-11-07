НОВОСТИ

В Подмосковье родились Бьерн и Путислав

Все больше родителей называют своих детей нестандартными именами.

В Подмосковье родились Бьерн и Путислав
Жители Подмосковья дают детям необычные имена. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

В подмосковном городе Реутове на свет появился Бьерн Дмитриевич Солобоков. Родители, увлекающиеся культурой викингов, назвали первенца в честь первого шведского короля Бьерна Железнобокого.

Как передает издание «Подмосковье сегодня», родители малыша верят, что необычное имя принесет ему удачу и лидерские качества. Переводится оно, кстати, как «медведь».

Других своих детей супруги тоже решили назвать скандинавскими именами. Если родится девочка, будет Фрея, а второй мальчик – Ингвар. При этом пара отмечает, что не смотрела популярный сериал «Викинги» и на их выбор он никак не повлиял.

А вот другая семья — из города Наро-Фоминска — назвала сына славянским именем Путислав, сокращенно Путята. Имя означает «человек, идущий славным путем» и совсем не имеет отношения к советским именам-лозунгам.

Своим последующим наследникам пара тоже собирается дать славянские имена: Пересвет или Рада.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Викингидетские именаименанеобычные именаПодмосковье
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Подмосковье родились Бьерн и Путислав
Интересно?
Поделись с друзьями: