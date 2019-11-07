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После массовой драки жительница Екатеринбурга пришла домой с раной в груди

На следующий день девушка скончалась.

После массовой драки жительница Екатеринбурга пришла домой с раной в груди
После драки была госпитализирована девушка. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Жуткое происшествие в Екатеринбурге: после массовой драки окровавленная девушка пришла домой и затем умерла в больнице.

Инцидент произошел 5 ноября в одном из спальных районов города. Вечером две молодые компании поссорились и устроили драку.

Местный портал E1.ru со ссылкой на собственные источники сообщает, что после этого происшествия раненная в грудную клетку девушка смогла самостоятельно вернуться домой, откуда ее госпитализировали в больницу.

Сначала врачи успокоили родственников, что сердце и легкие пострадавшей не задеты, но на следующий день она умерла.

Сейчас полиция и следователи ищут участников и свидетелей драки. По предварительным данным, она произошла на почве неприязненных личных отношений.

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После массовой драки жительница Екатеринбурга пришла домой с раной в груди
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