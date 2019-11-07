НОВОСТИ

Бывший король Малайзии согласен выплатить Оксане Воеводиной крупную сумму

Но есть ряд требований, выполнить которые «Мисс Москве» будет непросто.

Бывший король Малайзии согласен выплатить Оксане Воеводиной крупную сумму
Оксана Воеводина. Фото: Гусева Евгения/Архив "КП"

Похоже, что история противостояния Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии султана Мухаммада V подходит к концу. Мужчина предложил бывшей супруге принять финансовую поддержку для её пятимесячного сына Леона, которого он, тем не менее, все еще не считает своим. Мухаммад V может открыть для мальчика трастовый фонд в размере 250 000 долларов, но есть небольшая загвоздка — мужчина потребовал выполнения некоторых условий.

Прежде всего он хочет, чтобы мальчик никогда не пытался наладить отношения или связаться с Мухаммадом V, а также он потребовал, чтобы Леон вырос мусульманином и жил по строгим законам ислама. На этом требования не кончаются. Бывший монарх даст деньги только в случае, если Оксана закроет все аккаунты в соцсетях, куда она выкладывает фото Леона и султана. За это он готов выплатить ей еще 100 000 долларов в течение 10 месяцев.

«Мисс Москва» находится в раздумьях и на сделку не соглашается, девушка твердо намерена доказывать отцовство через суд.

Экс-король Малайзии мог бросить Воеводину после «слива» свадебных фото из России, хотя официальной причиной развода обладательницы титула «Мисс Москва-2015» и Мухаммада V называют сомнения экс-короля в том, что именно он является отцом ребенка Оксаны.

В данный момент аккаунт Воеводиной в Instagram открыт, не упустите возможность полюбоваться на малыша Леона.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мисс МоскваМухаммад VОксана Воеводина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший король Малайзии согласен выплатить Оксане Воеводиной крупную сумму
Интересно?
Поделись с друзьями: