Бывший король Малайзии согласен выплатить Оксане Воеводиной крупную сумму

Похоже, что история противостояния Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии султана Мухаммада V подходит к концу. Мужчина предложил бывшей супруге принять финансовую поддержку для её пятимесячного сына Леона, которого он, тем не менее, все еще не считает своим. Мухаммад V может открыть для мальчика трастовый фонд в размере 250 000 долларов, но есть небольшая загвоздка — мужчина потребовал выполнения некоторых условий.

Прежде всего он хочет, чтобы мальчик никогда не пытался наладить отношения или связаться с Мухаммадом V, а также он потребовал, чтобы Леон вырос мусульманином и жил по строгим законам ислама. На этом требования не кончаются. Бывший монарх даст деньги только в случае, если Оксана закроет все аккаунты в соцсетях, куда она выкладывает фото Леона и султана. За это он готов выплатить ей еще 100 000 долларов в течение 10 месяцев.

«Мисс Москва» находится в раздумьях и на сделку не соглашается, девушка твердо намерена доказывать отцовство через суд.

Экс-король Малайзии мог бросить Воеводину после «слива» свадебных фото из России, хотя официальной причиной развода обладательницы титула «Мисс Москва-2015» и Мухаммада V называют сомнения экс-короля в том, что именно он является отцом ребенка Оксаны.

В данный момент аккаунт Воеводиной в Instagram открыт, не упустите возможность полюбоваться на малыша Леона.