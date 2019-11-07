Киркоров пополнил список звездных должников за услуги ЖКХ

Тем временем с Лолиты до сих пор не могут взыскать 720 тысяч рублей.

Филипп Киркоров пополнил список звездных должников, которые не платят за коммуналку. Оказывается, он не внес по счетам 2 800 рублей и это стало поводом, чтобы коммунальщики обратились в суд.

Фемида встала на сторону пострадавшей стороны и поручила приставам взыскать с артиста все долги. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на документы ФССП.

С соответствующим иском в суд обратилось ГБУ «Жилищник Таганского района». Дело в отношении певца рассматривалось мировым судьей еще в июне текущего года, но известно о нем стало только сейчас.

Геннадий Рыбак, директор Филиппа Киркорова, назвал данное сообщение «чушью».

«Никакого отношения Киркоров не имеет к 3 тысячам рублей», — заявил порталу Teleprogramma.pro Рыбак.

Среди звезд есть еще одна должница — Лолита. Она судится с коммунальщиками уже давно и пытается доказать, что сумма в ее платежках серьезно завышена. В общей сложности певица задолжала 720 тысяч рублей ТСЖ «Большие Каменщики».