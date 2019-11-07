Не любит отказов: нетрезвый томич начистил врачу «скорой» лицо за нежелание реанимировать труп

В Томске нетрезвый местный житель неадекватно отреагировал на отказ врача «скорой помощи» реанимировать мертвого человека и избил его. Смерть мужчины была зафиксирована 3 ноября – прохожие увидели, как мужчина упал на улице и больше не встал. Они позвонили медикам и попросили тех приехать как можно скорее.

Машина со специалистами прибыла на место спустя 8 минут после звонка. К тому моменту спасать было уже некого. Медики озвучили находящемуся рядом сыну томича, что его отец умер, однако тот, будучи не совсем трезвым, продолжал настаивать на оказании медицинской помощи. Когда же врач попытался повторить объяснения, то получил удар.

На рукоприкладстве, впрочем, дело не закончилось. Позже дебошир схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил ей по машине экстренных служб. Сейчас пострадавший врач с сотрясением мозга находится в больнице. Ему предстоит реабилитация. Расследованием случившегося занимаются в Следственном комитете, отмечает портал vtomske.