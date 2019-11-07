«Вы бы смогли не втащить Бузовой?»: Лена Миро поддержала Дмитрия Тарасова

Блогер ЖЖ и писательница Лена Миро (Елена Мироненко) в изящном стиле осудила футболиста Дмитрия Тарасова за его последнее интервью, во время которого он произнес фразу, которая уже успела войти в историю: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща».

Лена заметила, что Тарасов уже опытный муж и познал супружеский дзен, раз уж решил раздавать такие ценные советы. Она согласилась, что если уж бить жену, то не беременную, так меньше шанс выкидыша.

Также Миро «похвалила» Тарасова за общение с супругой, но вновь заметила, что с ним нужно быть осторожнее, одно неверное слово и сразу можно «получить леща». Она довольно жестко заметила, что, проживая совместно с Ольгой Бузовой, было бы очень трудно ей не «втащить».

«Ходит туда-сюда, скрипит своим фальцетом — отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы не втащить ей по морде — ответьте честно?» — спрашивает Лена у читателей.

На последних фотографиях Дмитрия Тарасова в Instagram нет никаких следов агрессии, только любовь.