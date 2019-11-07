НОВОСТИ

«Кусок моей задницы заблокировали»: Водонаева вспомнила эротическую фотосессию

На некоторых кадрах звезда показала свою пятую точку.

«Кусок моей задницы заблокировали»: Водонаева вспомнила эротическую фотосессию
Водонаева вспомнила свою эротическую фотосессию/http://globallookpress.com/

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу Рамблер/Live вспомнила свою недавнюю эротическую фотосессию. На некоторых кадрах можно разглядеть ее пятую точку. Причем снимки появились на страничке фотографа, который работал со звездой. К себе откровенные снимки она не выложила, боясь, что Instagram заблокирует ее страничку.

Алена Водонаева. Фото
Фотосессию Водонаевой заблокировали/http://globallookpress.com/

«У меня была фотосессия. Очень классная, очень известного дизайнера. И фотограф выложил вперед фотографии к себе. Там есть кадры, где 15 процентов занимает голая часть моей попы, а все остальные 75 процентов занимают туфли крупным планом, кусок ткани. Ну реально 15 процентов попы, не больше. Он выложил у себя на странице. Это зажало моих хейтеров», — сказала она.

По словам модели, к себе на страничку она уже не стала добавлять снимки. При этом она не понимает, почему Instagram так относится к таким кадрам. «В соцсетях есть эротическая йога. Есть даже роды. Там видео вагины, из которой вылезает ребенок. У меня чуть глаза не выпали, когда увидела. Я сразу выключила. А у фотографа кусок моей задницы заблокировали», — заявила она.

Как она отметила, комментарии хейтеров ее нисколько не задели. «Если в адрес моей семьи скажут гадости – это может меня обидеть. А вот что там пишут про задницу – мне не интересно. Если моя задница в 47 там будет выглядеть также, как сейчас, , то я ее покажу. Важно держать себя в форме», — подчеркнула Алена Водонаева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостиоткровенное фотоПавел МавридиШоу Рамблер/Live
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кусок моей задницы заблокировали»: Водонаева вспомнила эротическую фотосессию
Интересно?
Поделись с друзьями: