«Кусок моей задницы заблокировали»: Водонаева вспомнила эротическую фотосессию

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу Рамблер/Live вспомнила свою недавнюю эротическую фотосессию. На некоторых кадрах можно разглядеть ее пятую точку. Причем снимки появились на страничке фотографа, который работал со звездой. К себе откровенные снимки она не выложила, боясь, что Instagram заблокирует ее страничку.

«У меня была фотосессия. Очень классная, очень известного дизайнера. И фотограф выложил вперед фотографии к себе. Там есть кадры, где 15 процентов занимает голая часть моей попы, а все остальные 75 процентов занимают туфли крупным планом, кусок ткани. Ну реально 15 процентов попы, не больше. Он выложил у себя на странице. Это зажало моих хейтеров», — сказала она.

По словам модели, к себе на страничку она уже не стала добавлять снимки. При этом она не понимает, почему Instagram так относится к таким кадрам. «В соцсетях есть эротическая йога. Есть даже роды. Там видео вагины, из которой вылезает ребенок. У меня чуть глаза не выпали, когда увидела. Я сразу выключила. А у фотографа кусок моей задницы заблокировали», — заявила она.

Как она отметила, комментарии хейтеров ее нисколько не задели. «Если в адрес моей семьи скажут гадости – это может меня обидеть. А вот что там пишут про задницу – мне не интересно. Если моя задница в 47 там будет выглядеть также, как сейчас, , то я ее покажу. Важно держать себя в форме», — подчеркнула Алена Водонаева.