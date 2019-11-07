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Обвиняемого в коррупции чиновника Минкультуры РФ «хлопнули» на покупке жилья в Испании

Борис Мазо задержан в Европе по делу об отмывании средств.

Обвиняемого в коррупции чиновника Минкультуры РФ «хлопнули» на покупке жилья в Испании
Бывшего чиновника Минкультуры РФ задержали в Австрии. Фото: globallookpress.com

Объявленный ранее в международный розыск бывший чиновник Минкультуры РФ Борис Мазо задержан в Австрии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах нашей страны.

Напомним, мужчину обвиняют в мошенничестве, ранее он был заочно арестован, но уехал из России. В министерстве он трудился директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Ему приписывают участие в громких коррупционных инцидентах: «деле реставраторов» и хищении денег, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.

И вот испанская полиция провела операцию по поимке лиц, подозреваемых в отмывании денег. Среди них оказались трое граждан России, один из них, по сообщению европейских стражей порядка, является «бывшим должностным лицом Министерства культуры РФ», двое других — его жена и сын.

И хотя западные правоохранители не называют имени арестованного, их российские коллеги считают, что это именно Борис Мазо. Якобы он пытался провернуть схему с покупкой дорогостоящего коттеджа в городе Марбелье (Испания) за деньги, полученные от коррупционной деятельности в нашей стране.

Тем временем адвокат Мазо сообщил РИА Новости, что его клиент не задержан, а всего лишь доставлен на допрос в Австрии, и российские следователи знали, где он находился все это время.

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Австрияиспаниякоррупционная схемакоррупционный скандалКоррупцияМинистерство КультурыМинкульт
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Обвиняемого в коррупции чиновника Минкультуры РФ «хлопнули» на покупке жилья в Испании
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