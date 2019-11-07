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Замечен и упомянут: Малахов и Собчак признались в любви Дудю

Первым героем программы знаменитого блогера и журналиста должен был стать ведущий «Прямого эфира».

Замечен и упомянут: Малахов и Собчак признались в любви Дудю
Юрий Дудь. Фото: кадр из видео, youtube.com

Андрей Малахов заявил на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», что он несколько лет назад предсказал популярность Дудя.

«Когда еще Юра вел ток-шоу на «Матч-ТВ» вместе с Женей Савиным про футбол, уже тогда я сказал, что вот эти парни – две готовые телезвезды. (Тогда про Интернет никто еще ничего не говорил). Вот просто бери и делай с ними что-то», — заявил Малахов.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», стоп-кадр.

Когда же Дудь решил основать свое YouTube-шоу, в качестве первого гостя он позвал Андрея Малахова. Но тот так и не удосужился к нему прийти. Сейчас Андрей испытывает по этому поводу неловкость. Чтобы сгладить свою вину, они с Собчак практически хором сказали на камеру: «Юра, мы тебя все равно очень любим».

Вот только непонятно, почему «все равно». Как вы думаете?

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Тэги:

Андрей МалаховВдудьКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"Юрий Дудь
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Замечен и упомянут: Малахов и Собчак признались в любви Дудю
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