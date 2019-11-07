«Где у тебя яйца?»: Водонаева нелестно отозвалась о пятом муже Лолиты

Модель Алена Водонаева в эфире шоу «Рамблер/Live» нелестно отозвалась о пятом муже Лолиты, тренере по игре в сквош Дмитрии Иванове. Как известно, певица рассталась с мужчиной. При этом Водонаева уверена, что тренер был альфонсом, которого содержала Лолита.

«Это не сексуально, когда мужчина живет за счет женщины. Это, конечно, и не история про измены. У меня в семье было, что мама получала больше папы, но это было непродолжительное время. А тут я узнала, что муж Лолиты до нее жил с какой-то женщиной, причем за ее счет. Где у тебя яйца? Как можно жить за счет женщины, за счет Лолиты? Черт возьми. Это дико просто!» — заметила Водонаева.

Как отметила модель, в этой истории она полностью на стороне певицы, которую поддержала. Она считает, что Иванов ведет себя недостойно.

«Она десять лет прожила с этим человеком. Любила его. Хорошо о нем отзывалась. Не позволяла себе как-то компрометировать отношения. Она хоть и публичная девушка, но никогда не была замечена в обнимашках или связях с кем-то. Она его уважала. Она показывала семью и показывала пример такой достойной жены. Ну вот так вот случилось. Ничего страшного. Вы что думаете, мы по вам долго страдаем? Нет. Ну две недели пострадаем и забудем. Следующий», — заявила Алена Водонаева.