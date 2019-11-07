Актера из «Брата 2» обвинили в разгроме арендованных апартаментов

Риэлтор Наталья Чурикова заявила, что с 4 по 6 октября этого года заслуженный артист России, снимавшийся в «Брате 2», Александр Наумов с молодой возлюбленной Анной Обручевой и маленькой дочкой Каролиной снимал у нее апартаменты. Она утверждает, что актер устроил там разгром и уехал, отказавшись платить. Когда риэлтор захотела поговорить с женой артиста, то встретила дома совершенно другую женщину — гражданскую супругу звезды Наталью Шамаеву, с которой мужчина вместе уже семь лет.

Наталья ничего не знала о, возможно, другой семье Наумова. Актеру пришлось прийти в студию передачи «На самом деле» и пройти проверку на детекторе лжи. Первой в студии дала показания Чурикова. Она оценила нанесенный ей ущерб в 35 тысяч рублей. Риэлтор объяснила, что сдает квартиры посуточно. По ее словам, Александр обратился к ней уже в четвертый раз. «Они приезжали, и я считала, что это семья — супруга его Анна, как я считала, плюс ребенок», — отметила женщина.

Героиня подчеркнула, что обнаружила после отъезда актера, что в апартаментах разбиты окна на балконе, а также появилась трещина в телевизоре. Теперь риэлтор хочет, чтобы артист возместил ей убыток. Женщине пришлось за свой счет все восстанавливать. «Около 70 тысяч это все обошлось», — подчеркнула она.

Жена Наумова поговорила с экспертами. Она не стала скрывать, что допускает возможность того, что супруг ей изменяет. Шамаева объяснила, что Александр часто надолго уезжает по работе. Когда в студию пришел сам актер, то заявил, что очень занят на работе. Порой ему даже якобы некогда взять телефонную трубку. При этом он подтвердил, что снимал квартиру и не один раз. Наумов заверил, что снимал апартаменты для работы и никакой Анны не знает, но это оказалось ложью.

В студии появилась и предполагаемая любовница звезды Анна. Она пояснила, что познакомилась с актером на съемках, где работала визажистом. «У нас общение было только рабочее», — подчеркнула девушка. Она заверила, что отцом ее дочери Каролины является ее муж Дмитрий. Более того, у нее в общем трое детей. Оказалось, что супруг Анны, приревновав ее, в тайне от нее сделал ДНК-тест на отцовство.

Результаты шокировали гостей в студии. Сыновья девушки Богдан и Захар оказались рождены не от мужа, а от другого мужчины. А вот Каролина действительно дочка Дмитрия. Выяснилось, что Наумов сказал правду. У него нет внебрачного ребенка. Более того, близости с Анной у него тоже не было. Риэлтор соврала, что видела их вместе, чтобы вытянуть деньги со звезды. Никакого разгрома Александр не устраивал.