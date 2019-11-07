Накинули на голову пакет: в Москве юноша и девушка скоммуниздили Ольгу Бузову

В московском Лефортово парень и девушка украли Ольгу Бузову. Певица стала третьей жертвой нарушителей – ранее подобным образом обвиняемые своровали футболиста Артема Дзюбу и Хабиба Нурмагомедова.

Как стало известно, картонная Бузова исчезла из торгового центра. Девушка и парень беспрепятственно вошли в магазин под видом покупателей, а затем, не мешкая, схватили картонный образ Ольги и понесли его к выходу. Чтобы Бузова не замерзла (а может, чтобы ее никто не вычислил), ребята заботливо надели на ее голову пакет.

Как отмечает Mash, избежать наказания нарушителям не удалось. Молодых людей задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте. За Бузову, впрочем, им отвечать, скорее всего, не придется, поскольку полицейские захотели сфотографироваться с картонной звездой.

Отметим, что Ольга оказывается жертвой кражи не в первый раз. Ранее, в ноябре 2018 года, сразу несколько человек украли картонный образ Ольги и спрятали его в собственных квартирах. После нескольких эпизодов «Пятерочка» разрешила беспрепятственно брать изображение звезды «Дома-2».

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