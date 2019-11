Конец не хуже начала: названы самые ненадоедливые песни

Как часто бывает, что в какой-либо песне нравится слушать только вступление или припев. Но есть все-таки некоторые треки, которые даже спустя годы отлично слушаются от начала и до конца. Портал BuzzFeed провел опрос своих пользователей, есть ли в их треклистах подобные композиции.

В итоговый список вошла 31 песня. Первое место в нем занял хит американской рок-группы My Chemical Romance «Welcome to the Black Parade». Композиция идет около пяти минут, между прочим, но развивается от начала до конца, формируя целую балладу.

На втором месте — хит на все времена от Уитни Хьюстон — «I Will Always Love You». Напомним, он вышел аж в 1992 году.

На третьем месте оказалась рок-группа Toto с песней «Africa», еще более ранний хит — 1982 года выпуска.

Также в список попали «My Heart Will Go On» Селин Дион, «Losing My Religion» рок-группы R.E.M, «Dancing Queen» квартета ABBA, «Back to Black» Эми Уайнхаус, «Love on the Brain» Рианны, «Listen» от Бейонсе, «Fix You» группы Coldplay, «Stairway to Heaven» от нестареющих Led Zeppelin и «Space Oddity» Дэвида Боуи.

А какую песню вы можете с удовольствием слушать до самого конца?