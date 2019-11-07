Подпольный миллионер: Алибасов-младший готов заплатить матерям своих детей

Бари Алибасов-младший объявил о готовности выплатить материнский капитал в размере 2 миллионов рублей в случае, если тест на ДНК покажет его отцовство. Об этом сообщил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

Продюсер объявил об этом после выпуска программы Дмитрия Шепелева «Детектор лжи», в ходе которого модель Мария Клюева пыталась доказать, что беременна от продюсера.

В то же время, хотя Мария Клюева утверждала, что ждет ребенка от Бари Бариевича, она отказалась сдать анализ крови в связи с гемофилией. При этом эксперты в студии пояснили, что данная болезнь не может повлиять на свертываемость крови, также они выразили удивление, что девушка не сделала УЗИ, хотя якобы находится на восьмой неделе беременности. Бари Алибасов-младший в ходе программы отметил, что не имел интимной близости с Клюевой на протяжении трех месяцев и поэтому она не может быть беременной от него.

Точки над «и» расставил врач Юрий Коневцов, который сделал УЗИ и сообщил, что беременности у Клюевой не выявлено, а большие размеры матки могут быть связаны с болезнью Марии либо она могла принимать специальный препарат с целью обмана.

После вскрытия лжи Марии Клюевой Бари Алибасов-младший заявил, что готов взять на себя ответственность за неизвестных ему детей в случае подтверждения отцовства.

Бари Алибасов сообщил, что если в России у него обнаружатся дети, что вполне возможно с учетом его гастрольно-преподавательской деятельности, то каждая женщина, которая сможет доказать с помощью ДНК-теста отцовство продюсера, получит материнский капитал в размере 2 млн рублей. Это относится как к родившемуся ребенку, так и находящемуся в утробе матери.