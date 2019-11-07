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У Христа за пазухой: сбежавший за границу олигарх спрятал картины в церкви

Коллекцию советских полотен, принадлежавшую разыскиваемому Алексей Ананьеву, нашли в подмосковсном храме.

У Христа за пазухой: сбежавший за границу олигарх спрятал картины в церкви
Целая коллекция картин взяла и вдруг пропала вместе с олигархом. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В подмосковной церкви найдена дорогая коллекция картин, которую спрятал олигархи — братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Эти два бизнесмена ранее владели «Промсвязьбанком», а затем присвоили миллиарды рублей, находившиеся в обороте этой организации, и попали в международный розыск.

В мае текущего года арбитражный суд наложил арест на имущество предпринимателей, чтобы вернуть похищенные ими средства. Только у Алексея Ананьева арестовали 12 земельных участков, 7 объектов недвижимости, 5 автомобилей, банковские счета и коллекцию картин известных советских художников, которую бизнесмен собирал с 2000 года.

Но у государства не получилось отобрать полотна — летом они пропали. В институте, где они хранились, судебным приставам сообщили, что коллекция была отправлена на Кипр. Но, как сообщает Mash, это оказалось ложью.

Ценности были спрятаны в Домодедово, на складе Смоленской церкви. Там же были найдены старинные книги и иконы. Вся коллекция оценивается более чем в миллиард рублей.

Добавим, что сами олигархи Ананьевы сейчас скрываются за рубежом. Ну а предметы искусства, как выяснилось, по-православному оставили в церкви.

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Тэги:

арестбизнесменжизнь олигарховолигархПодмосковьеПохищение картины
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У Христа за пазухой: сбежавший за границу олигарх спрятал картины в церкви
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