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Водонаева не хочет, чтобы сын получал высшее образование в России

По словам модели, у нас сейчас очень слабые педагоги и обучение в университетах.

Водонаева не хочет, чтобы сын получал высшее образование в России
Водонаева сказала, что сын получит высшее образование не в России/http://globallookpress.com/

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу «Рамблер/Live» заявила, что ее сын не будет получать высшее образование в России. Она считает, что у нас низкий уровень преподавателей в университетах.

«Я не хочу, чтобы сын учился в России. Не хочу, чтобы он получал высшее образование в этой стране. Если наши университеты раньше были в топе, то сейчас все изменилось», — заявила она.

Модель отметила, что «прокачивает» ребенка по тем предметам, которые пригодятся ему в дальнейшем. В этом ей помогает отец девятилетнего Богдана, бизнесмен Алексей Малакеев. Именно он частично оплачивает домашнее обучение ребенка.

Также звезда отметила, что сына не травили в школе и причина перевода на домашнее обучение не в этом. «Его никто не травил, потому что он не красивая баба. Я много всего делаю сама. При этом не кричу, что я феминистка. Я сама несу ответственность за себя. Просто спокойно живу. Решаю много задач, потому что я сильная женщина», — заявила Водонаева.

Напомним, что с бизнесменом Алексеем Малакеевым Водонаева рассталась в 2013 году. В качестве причин телеведущая называла, что они не сходились во взглядах по многим вопросам. В том числе и воспитания ребенка. После этого у модели был роман с диджеем Алексеем Косинусом. Пара рассталась около года назад. Звезда отмечала, что музыкант не мог ее обеспечить. Она зарабатывала намного больше его.

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Алексей МалакеевАлена ВодонаеваБогдан МалакеевШоу Рамблер/Live
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Водонаева не хочет, чтобы сын получал высшее образование в России
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