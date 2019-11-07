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«Ради жизни»: ослабленный болезнью Мамонов даст концерт

Артист проведет творческий вечер в Санкт-Петербурге.

«Ради жизни»: ослабленный болезнью Мамонов даст концерт
Петр Мамонов. Фото Global look press

12 ноября Петр Мамонов выступит с творческим вечером в Санкт-Петербурге. Артист прочтет стихи, споет и поговорит со зрителями. Правда сделает он все это… сидя. Петр еще не до конца отошел от тяжелейшей операции на сердце, которая состоялась всего пару месяцев назад. Почему любимец публики так скоро поспешил на сцену, Teleprogramma.pro узнала у его супруги Ольги Мамоновой.

«Жить надо на что-то… Вот на стульчике как-то выступит, потихонечку начинает выкарабкиваться», — сказала верная спутница жизни. А когда наш корреспондент решила уточнить, не из-за денег ли он поспешил на сцену, Ольга была крайне возмущена: «Почему вы так говорите?! Ради жизни! Не ради денег».

Мамоновы всегда жили настоящим моментом, не откладывали средств «на черный день». А когда он наступил, оказались в растерянности: пенсии Петра хватало только на лекарства. Благо есть сын, он помогает с квартплатой. Поэтому, когда Ольга произнесла «ради жизни», она ничуть не слукавила.

«Мы 30 лет вместе, рука об руку. Все концерты его я организовывала. Попробуем… Попробуем… Если получится, потихоньку будем дальше. Не знаю, придут ли люди… Если придут – хорошо. Я думаю, получится, ведь Господь милостив, и он знает, что это наш единственный источник к существованию. Хотя я и перед инфарктом думала, что хорошо все будет», — сказала Ольга Мамонова.

По ее словам, если опыт окажется удачным, они попробуют устраивать творческие вечера в Москве. О покорении других городов артист уже больше не мечтает. Напомним, в конце августа артист перенес инфаркт, чудом оставшись живым. Врачи вытащили Петра буквально с того света. 12 сентября ему провели сложную операцию по восстановлению сосудов, которые были забиты тромбами.

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«Ради жизни»: ослабленный болезнью Мамонов даст концерт
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