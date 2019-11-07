«Дом-2» преследует меня»: Собчак признала пожизненное клеймо

В то же время ведущая иногда с грустью вспоминает былую популярность.

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу призналась, что уже устала от прилепившегося к ней имиджа ведущей «Дома-2». Много лет прошло с тех пор, как ее дороги разошлись с этой программой, но люди постоянно напоминают ей о ней.

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«Меня этот «Дом-2» преследует до сих пор. Всю избирательную компанию мне его припоминали, или стоит мне где-то что-то сделать, чуть-чуть где-то нахабалить — все! Опять говорят: «Это твой «Дом-2», — сказала Собчак.

В то же время она призналась, что иногда даже скучает по прежней оглушительной популярности. «Это другое ощущение эфира и звездности», — заявила светская львица.

Напомним, на этой же программе ведущая выразила сочувствие Кире Майер, героине шоу Малахова «Прямой эфир». В программе показали видео, которое доказывало, что девушка оказывает эскорт-услуги. Она настолько была ошарашена этим публичным позором, что сбежала от молвы за границу. По мнению Собчак, какая бы ни была профессия у человека, унижать прилюдно его не стоило.