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Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века

По словам актера, его первое время пугала разница в возрасте с актрисой Викторией Романенко.

Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
Ваха без ума от гражданской жены/Кадр из программы "Судьба человека"

Актер Артур Ваха в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей гражданской жене актрисе Виктории Романенко. Она стала известна после роли в фильме «Светлана».

Актер вспомнил их историю знакомства. «Я пришел на спектакль «Амстердам» в Питере к своему другу Мише Ефремову. Она там играла одну из ролей. Поначалу присматривались друг к другу, а месяца через два уже окончательно стали вместе. Это произошло на съемках фильма «Светлана», — сказал актер.

Как он отметил, жена на четверть века моложе его. Ему сейчас 55 лет. «Меня пугала разница в возрасте. Я старый такой. У нас взгляды похожие на жизнь. На все. Если есть расхождения, то мы спорим друг с другом. Но это нормальные споры, человеческие. Ее состояние души совпало с моим. Нас просто потянуло друг к другу. Нам стало хорошо вместе и весело. Романтическое состояние увеличивалось, потому что мы жили в разных городах», — сказал актер.

При этом, несмотря на наличие совместного ребенка, которому год, они пока с Романенко живут гражданским браком. «Я еще не сделал предложение. Всему свое время, но мы обязательно это сделаем. Год назад Вика родила мне сына Ваню. Не покидало первое время чувство тревоги. Хотелось, чтобы он быстрее окреп. Не хотелось кричать на каждом перекрестке: «У меня сын родился, открывай шампанское». Я сейчас пытаюсь быть рядом с ним как можно чаще», — заявил Артур Ваха.

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Тэги:

Артур ВахаБорис КорчевниковВиктория РоманенкоПрограмма "Судьба человека"
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Артур Ваха женится на актрисе младше его на четверть века
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