В Хакасии босс пожарной части поджигал жилые дома, чтобы проверить готовность подчиненных

В Хакасии начальник пожарной станции наглядно продемонстрировал свою склонность к пиромании, поджигая жилые дома. Таким образом мужчина хотел проверить боеготовность своих подчиненных. Руководителем 23-летний Иван Шнайдер стал в конце августа. Карьерный рост его очень радовал – юноша регулярно хвастался повышением в социальных сетях и публиковал фото в форме.

Как именно молодой человек пришел к столь экстремальной идее, сам обвиняемый не пояснил. Однако за то время, что Шнайдер находился на посту, успело сгореть шесть домов и одно нежилое помещение. Каково же было удивление и пожарных, и местных жителей, когда камера наблюдения запечатлела, как начальник пожарной части сам поджигает постройку в свободное от работы время.

Силовикам непосредственный юноша заявил – несколько семей лишились крова из-за него, но он ни о чем не жалеет, ведь постройки он поджигал, чтобы проверить готовность своих ребят. Сейчас нарушителю грозит не только увольнение, но и судимость, отмечают «Вести».