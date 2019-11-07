Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу попросила Андрея Малахова немного покопаться в себе и попробовать понять, что заставляет таких хороших парней вроде него или Максима Галкина выбирать себе в жены влиятельных и волевых женщин.

«Я думаю, это момент счастливого детства, когда была мать, которая много времени уделяла сыну, и был более инфантильный отец. Думаю, что мальчики, видя теплое отношение взрослой женщины, откладывают на подкорке ощущение счастья и защищенности», — сказал Малахов.

Напомним, в 2011 году ведущий связал себя узами брака с Натальей Шкулевой, издателем российского Elle. Она является дочерью влиятельного человека в сфере СМИ Владимира Шкулева, журналиста и издателя ряда газет и журналов. В настоящее время Наталье 39 лет, а Малахову – 47.