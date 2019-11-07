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Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине

Наталье Шкулевой 39 лет, и она является издателем российского Elle.

Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Ксения Собчак на своем YouTube-шоу попросила Андрея Малахова немного покопаться в себе и попробовать понять, что заставляет таких хороших парней вроде него или Максима Галкина выбирать себе в жены влиятельных и волевых женщин.

«Я думаю, это момент счастливого детства, когда была мать, которая много времени уделяла сыну, и был более инфантильный отец. Думаю, что мальчики, видя теплое отношение взрослой женщины, откладывают на подкорке ощущение счастья и защищенности», — сказал Малахов.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Напомним, в 2011 году ведущий связал себя узами брака с Натальей Шкулевой, издателем российского Elle. Она является дочерью влиятельного человека в сфере СМИ Владимира Шкулева, журналиста и издателя ряда газет и журналов. В настоящее время Наталье 39 лет, а Малахову – 47.

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Тэги:

Андрей МалаховКсения Собчак
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Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине
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