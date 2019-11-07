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Новое прочтение: Прилучный стал Чацким с огромной армией подписчиков

Создатели решили представить классику на современный лад.

Новое прочтение: Прилучный стал Чацким с огромной армией подписчиков
Павел Прилучный. Фото: Кудрявов Бориc/Архив "ЭГ"

В середине ноября на экраны мониторов жителей России выйдет новый веб-сериал «Горе от ума», создателем многосерийного детектива выступил режиссер Динар Гарипов. Именно мониторов, а не телевизоров, потому что формат веб-сериала не предполагает показов на телеканалах, зато зрители из интернета смогут сполна насладиться игрой любимых актеров.

Сюжет основан на одноименной комедии Александра Грибоедова, но разумеется, в современной интерпретации. Например актеру Павлу Прилучному досталась главная роль Чацкого, однако в 21 веке этот герой стал интернет-блогером с огромной базой подписчиков.

Как говорят создатели нового сериала, Георгий Рюмин и Евгений Этин, Чацкий выступает в роли обличителя, он борется за правду и не боится показать то, что другие предпочитают лишь скрывать.

Новую версию «Горе от ума», по скромным прогнозам экспертов, посмотрят от 20 до 30 миллионов зрителей.

Более подробно узнать о новом веб-сериале «Горе от ума» и о том, выйдет ли он в эфир телеканалов, можно в подробном обзоре портала teleprogramma.pro.

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Тэги:

Динар ГариповПавел ПрилучныйСериал "Горе от ума"
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Новое прочтение: Прилучный стал Чацким с огромной армией подписчиков
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