Врач иммунолог-аллерголог: «Появление нового штамма ВИЧ ни на что не повлияет»

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Георгий Викулов опроверг значимость открытия нового штамма ВИЧ. Напомним, на днях стало известно, что американские ученые совместно с преподавателями университета впервые за 20 лет обнаружили штамм мутировавшей болезни. В медицинской среде открытие назвали важным, однако эксперт Викулов так не считает.

Порталу Teleprogramma.pro врач пояснил – открытие не говорит ни о чем важном. Речь не идет о новой диагностике и усовершенствовании уже существующих лекарств.

«Это ни о чем серьезном не говорит. Произошло генетическое преобразование, которое привело к появлению ранее неописанного штамма. Его появление никак не повлияет ни на диагностику, ни на лечение. Как эффективные препараты раньше применялись, так и будут применяться. Это просто информация для размышления», — прояснил он.

Иммунолог призвал простым обывателям не вникать в сложные детали научных разработок и заявил, что медики и ученые постоянно работают над изучением тех или иных медицинских аспектов.