Артур Ваха объяснил, почему расстался с первой женой

Актер Артур Ваха в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей первой супруге актрисе Ирине Цветковой. Они познакомились в Театре комедии. Кстати, его теперь уже бывшая жена там до сих пор работает. В этом браке у Вахи и Цветковой родилась дочь Мэри. Вместе они были десять лет.

«Мы близко сошлись, как партнёры по одной сцене. Помню, как после одного из спектаклей мы целовались в сугробе. Вскоре мы начали жить вместе. Поехали к моему другу в Тбилиси. Приехали в горы, поставили палатку. Пошли вместе в туалет. Она села под кустик, я встал рядом. Я ей сказал, ну давай уже поженимся раз уж мы даже в туалет ходим вместе. Она мне ответила: «Ну, конечно, дорогой», — заявил Артур Ваха.

«Свадьба была у нас простая. На ней были наши друзья. Конечно, было очень нелегко. Особенно когда родилась дочка после семи лет совместной жизни. Помню, как друзья нам присылали памперсы из-за рубежа», — рассказал актер.

К сожалению, в какой-то момент его супружеская жизнь дала трещину. «Дело не в скандалах. Бывают такие моменты в жизни, когда люди перестают друг друга понимать, перестают общаться. Кроме быта не остается ничего. Многие пары говорят себе давай будем жить и стиснем зубы ради детей. Я считаю это неправильно. Надо расходиться. Я не хотел, чтобы дочь видела, что мы уже не понимаем друг друга. В какой-то момент стало понятно, что надо расстаться. Я собрал рюкзачок и ушел», — сказал актер.