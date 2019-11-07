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«Он даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера

Ведущий «Прямого эфира» не может простить мэтра российской журналистики за его отношение к жене.

«Он даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера
Познер. Фото Global look press

Андрей Малахов выдал неожиданные подробности из личной жизни Владимира Познера на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Оказывается, 85-летний ведущий бросил свою супругу Екатерину Орлову после 40 лет совместной жизни. А когда она умерла от рака, он не пришел к ней на похороны.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

«Я знал его супругу, она была героиней одной из моих программ. Она худела специально для него, только для того, чтобы сохранить брак с человеком, которому посвятила столько лет жизни», — сказал он.

По словам Малахова, он также начинал свою карьеру у приемного сына Орловой Петра, работая у него помощником. Поэтому до сих пор не может спокойно относиться к Владимиру Познеру, затаив на него обиду.

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Тэги:

Андрей МалаховВладимир ПознерКсения Собчак
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«Он даже на похороны не пришел»: Малахов вспомнил грязную историю про Познера
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