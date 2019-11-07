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Американка пыталась состряпать из семилетнего сына дочь, но природа победила

Долгое время «заботливая» мать кормила сына гормональными таблетками вопреки желанию отца и самого ребенка.

Американка пыталась состряпать из семилетнего сына дочь, но природа победила
Флаг трансгендеров. Фото: Robin Rayne/ZUMAPRESS.com

Жительница Техаса несколько лет пыталась превратить сына в дочь искусственным образом, но силы природы и желание отца восторжествовали. Будоражащая сознание история началась еще несколько лет назад. Некогда американка стала матерью братьев-близнецов Джуда и Джеймса. В какой-то момент женщина больше не захотела быть матерью мальчиков – она выбрала Джеймса в качестве объекта для своих экспериментов и заявила ему, что отныне он — девочка.

Американка настойчиво внушала мальчику, что он вовсе не мальчик, надевала на него женские платья, красила ему ногти и называла Луной. В какой-то момент она решила пойти дальше и стала «кормить» малыша препаратами, блокирующими гормоны. Шокированный отец ребенка, с которым женщина находится в разводе, неоднократно попытался предотвратить психологическое насилие над сыном, но суд также не видел ничего плохого в происходящем.

Недавно Джеймс впервые пошел в школу. Будущим друзьям он представился как мальчик и даже похвастался своей мужской одеждой. Суд признал право ребенка идентифицировать себя самостоятельно. Сейчас Джеймс гордится, что он мальчик. Горд и отец, ведь тому удалось отстоять право сына быть тем, кем он хочет являться, отмечает RT.

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Американка пыталась состряпать из семилетнего сына дочь, но природа победила
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