Однокурсник Гузеевой рассказал, какой горячей она была в молодости

Актер Артур Ваха в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, как учился вместе с телеведущей программы «Давай поженимся» Ларисой Гузеевой в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии в начале восьмидесятых годов.

Ведущий Борис Корчевников сказал, что у Вахи был знаменитый курс. «Да, Лара училась с нами. Лариса была горячая. Это ее характер. Она такая горячая и безапелляционная абсолютно женщина. Она была незакомплексованной и очень остроумной. Она всегда такая», — сказал актер.

По собственному признанию, он не удивился, когда увидел Гузееву в программе «Давай поженимся» в роли ведущей. «Когда я увидел ее в передаче «Давай поженимся», то сказал про себя: «Ну вот, Лариса. Ты все такая же. Нисколько не изменилась. Веселая, остроумная. Женщина без тормозов», — заметил он.

При этом он заметил, что он не был объектом ее внимания. Ей нравились мужчины постарше. «У Лары были мужчины. Она была молода и горячая. Я был для нее словно сынок. При этом она разговаривала порой с моей мамой и говорила ей, что я нормальный парень», — заметил Ваха.