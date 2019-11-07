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Певица Сюзанна родила первенца от мужа, с которым не живет

Девушка во время беременности рассталась с супругом. Они до сих пор живут раздельно.

Певица Сюзанна родила первенца от мужа, с которым не живет
Сюзанна. фото: instagram.com/siuzannavarnina/

Летом этого года Сюзанна объявила о беременности. Однако вскоре прямо во время концерта девушка заявила, что намерена развестись со своим мужем Романом Мальбэком из одноименной группы. Спустя несколько месяцев она призналась в передаче Регины Тодоренко, что передумала разводиться. Влюбленные пережили кризис в отношениях, но все же решили пока жить раздельно на разных квартирах.

По словам Сюзанны, ее беременность была сложной. Она страдала от позднего токсикоза. Но похоже, что теперь все страдания певицы позади. Стало известно, что на днях она впервые стала мамой. В соцсети молодая звезда намекнула, что родила ребенка. «Что ж, теперь, в новом статусе я просто делюсь фотографиями своего беременного, прекрасного женского существа», — написала она. А накануне артистка заговорила о материнстве, чем лишь подтвердила слухи. «Мама сегодняшнего дня, мама каждого дня», — отметила она в новом посте.

В комментариях поклонники не только поздравили звезду, но и поинтересовались о том, как она собирается кормить малыша. К слову, ранее Сюзанна признавалась, что ждет девочку, но пока она не подтвердила, у нее родилась именно дочь. Певица отметила, что будет кормить грудью «Да. Пока человек не захочет оставить грудь сам», — подчеркнула девушка.

Сама Сюзанна официально не объявила о том, что роды состоялись, но поданным портала Super, она стала мамой, а ее муж Роман папой. Напомним, что ранее певица рассказала, что решила завести ребенка с возлюбленным после того, как они больше месяца не разговаривали. Бурная ночь в отеле закончилась беременностью. Сюзанна была рада этому, так как в ее семье у женщин из-за генетической наследственности небольшой репродуктивный срок.

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Тэги:

беременность и родыРоман МальбэкСюзанна
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Певица Сюзанна родила первенца от мужа, с которым не живет
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