Валерия Гай Германика стала многодетной мамой

Известный российский режиссер в третий раз стала мамой. В Интернете уже появляются фотографии счастливой женщины, а ее подруги присылают открытки с поздравлениями. Пол младенца пока хранится в секрете, однако фанаты изучили фотографии и сделали выводы, что, скорее всего, это мальчик, ведь на фотографиях счастливой мамы воздушные шары преимущественно синего цвета.

Стоит отметить, что отцом ребенка стал любящий Валерию мужчина. Прошлая история любви режиссера довольно печальна: ее первый супруг расстался с Валерией спустя несколько дней после свадьбы, оставив женщину одну с дочкой. Второй брак тоже не был идеальным — Германика узнала, что у ее мужа есть вторая семья в США. И лишь сейчас, с бизнесменом Денисом Молчановым, Германика по-настоящему счастлива.

Друзья Валерии надеются и верят, что в этот раз неприятности не застигнут Валерию и она обрела свое женское счастье.

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Валерия Гай Германика рассказала, что уже с детства не признавала авторитет своих родителей, а ее кумирами были рок-звезды. А во время съемок фильма о своем отце режиссер постоянно с ним конфликтовала.