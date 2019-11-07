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Милые деликатесы: москвич подкармливает домашнего питона бездомными котятами

Будущий «корм» местный житель ищет на профильных сайтах.

Милые деликатесы: москвич подкармливает домашнего питона бездомными котятами
Питон. Фото: КП/Вислов Иван

В Москве владелец домашнего питона организовал сбор котят на обед змее. О том, что на контакт с ней выходил некий странный мужчина по имени Семен, одна из столичных жительниц рассказала в группе «Я потерялся. Москва и МО». Женщина отметила, что в разговоре с ней москвич прямо заявил – котята ему нужны, чтобы скормить их своему любимцу.

«Я его послала и заблокировала, но он сказал, что будет у других искать. У знакомых он тоже уже искал, его тоже послали! Берет всех подряд. Спрашивает здоровые ли они!», — поведала шокированная горожанка.

Чуть позже выяснилось, что раньше рацион питона был вполне классическим – мыши и хомяки. Но в какой-то момент владелец озаботился тем, что его любимец не наедается. Попробовав покормить его котятами, мужчина остался доволен, ведь питон наконец насытился.

Зоологи, тем временем, призывают москвича образумиться, но отнюдь не потому что им самим жалко котят. Возросший аппетит питона может аукнуться и самим хозяевам, ведь есть вероятность, что рано или поздно хладнокровное набросится на своего хозяина. Под особой угрозой находятся дети мужчины.

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Милые деликатесы: москвич подкармливает домашнего питона бездомными котятами
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