«Для меня это дело чести»: Кормухина пообещала идти до конца в споре с Гагариной

По словам певицы, ей надоело слушать, что якобы она поет песню коллеги «Кукушка».

Певица Ольга Кормухина заявила, что она пойдет до конца в споре со своей коллегой Полиной Гагариной из-за песни «Кукушка» Виктора Цоя. «Для меня это дело чести. Мне надоело высушивать, что я пою песню Гагариной», — заявила исполнительница.

При этом Ольга Кормухина отметила, что финансовая сторона дела в этом вопросе ее волнует в последнюю очередь. Главное для нее — восстановление справедливости во всей этой истории. Кормухина хочет, чтобы ее права на аранжировку «Кукушки» Виктора Цоя были защищены.

больше по теме Полина Гагарина пустила в ход глубокое декольте и заговорила о морщинах В первых выпусках нового сезона шоу «Голос» певица появится в красном приталенном платье.

Отметим, что в 2011 году муж Кормухиной, экс-лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов написал аранжировку для «Кукушки». При этом в Российском авторском обществе они по каким-то причинам с Кормухиной права не зарегистрировали. Зато звезда получила разрешение со стороны сына Цоя на исполнение песни.

Через несколько лет «Кукушку» перепела Полина Гагарина. Причем аранжировка, как утверждает Кормухина, была полностью идентична ее исполнению. Помогал Гагариной в работе над «Кукушкой» продюсер Константин Меладзе. Он зарегистрировал все права в Российском авторском обществе. Кормухина не так давно обратилась в суд. Она требует признать нарушение авторских прав, сообщает «Ридус».