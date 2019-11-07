Здоровые десны – крепкие зубы

С вынесенным в заголовок девизом согласны все стоматологи, но как лучше укреплять десны? Снижение их кровоточивости достигается, в том числе, с помощью массажа, и для этой цели идеальны электрические зубные щетки.

Но проблема в другом: если у вас уже имеются проблемы с деснами, слишком усердная чистка может повредить их. Так что же делать? В компании Oral-B озаботились этим вопросом и выпустили зубную щетку с технологией Gum Guard («защита десен»). В результате получилась не просто зубная щетка, а домашняя мини-лаборатория для ухода за полостью рта.

Главная часть технологии Gum Guard – это система контроля давления, которая в режиме реального времени оповещает пользователя, что он нажимает на щетку слишком сильно. Тем самым Gum Guard помогает бороться с причинами многих проблем с деснами и восстанавливать их здоровье.

Фирменная «фишка» электрических зубных щеток Oral-B — небольшая круглая насадка, которая позволяет эффективно очищать самые труднодоступные места полости рта. При этом насадка не только пульсирует, но и поворачивается из стороны в сторону. При этом создается мягкий массажный эффект, который улучшает микроциркуляцию, помогает предотвращать воспаления и укрепляет общее здоровье зубов и десен.

В полном соответствии с современными тенденциями у зубных щеток Oral-B есть собственное приложение для смартфона. Через него вы можете настроить параметры щетки: таймеры, режим чистки и пр. Также приложение будет вести статистику качества чистки. Поэтому чтобы проконтролировать, хорошо ли чистят зубы ваши дети, достаточно подарить им электрическую зубную щетку Oral-B. К слову, в линейке есть специальная детская серия в стиле популярных анимационных фильмов «Холодное сердце», «Тачки», «Звездные войны», «Суперсемейка».