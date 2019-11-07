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Новый штамм ВИЧ обнаружил себя впервые за 20 лет

Сейчас ученые называют появление подтипа аномалией.

Новый штамм ВИЧ обнаружил себя впервые за 20 лет
Анонимное тестирование на ВИЧ. Фото: КП/Пыхалова Юлия

Американские ученые обнаружили новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет. Специалисты корпорации Abbott Laboratories вместе с сотрудниками университета Миссури провели исследование, закономерным результатом которого стало обнаружение нового подтипа.

Ученые отмечают, что обнаружение нового штамма — своего рода удача, ведь это поможет медикам определить новые способы лечения болезни в целом. ВИЧ способен мутировать, а значит, определение его новой разновидности способно внести корректировки в терапию.

Медики спешат успокоить людей — новый штамм не так опасен для населения, как можно подумать на первый взгляд. Лекарства предыдущего поколения эффективно с ним справляются, однако обнаружение нового штамма позволит отследить, в каком направлении развивается болезнь, отмечает CNN.

ВИЧ является достаточно распространенной формой заболевания в мире. Всего на земном шаре живут почти 37 миллионов человек с этим заболеванием. За все время наблюдения медики зафиксировали 70 миллионов случаев заболевания, примерно половина заболевших умерло.

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Новый штамм ВИЧ обнаружил себя впервые за 20 лет
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