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«Это табу»: Малахов назвал Собчак тему, которую не может осветить на ТВ

В ближайший месяц ведущий планирует снять тайный занавес.

«Это табу»: Малахов назвал Собчак тему, которую не может осветить на ТВ
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Андрей Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» признался, что на телевидении есть запретная тема, которую нельзя ни в коем случае трогать – это проблемы секс-меньшинств.

«Как ни странно, это табу. Я не могу для себя это объяснить, почему они этого боятся. Учитывая, что мы живем все-таки в Москве и видим… Да, в провинции это глобальная проблема: одиночества, притеснения, убийства на этой почве», — сказал ведущий.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Он заметил, что такая же ситуация была с темами СПИДа и ВИЧ. Их тоже когда-то было запрещено освещать под предлогом, что это никто не будет смотреть. Однако Малахову удалось сломать стереотип, и его первая программа про ВИЧ с участием Веры Брежневой имела огромный успех.

В итоге герой программы Собчак вспомнил, что ему все-таки разрешили осветить проблемы ЛГБТ, если найдутся интересные герои. Журналист намерен этим заняться в ближайшем месяце.

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Тэги:

Андрей МалаховгомосексуализмКсения СобчакЛГБТПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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«Это табу»: Малахов назвал Собчак тему, которую не может осветить на ТВ
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