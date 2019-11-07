«Это табу»: Малахов назвал Собчак тему, которую не может осветить на ТВ

Андрей Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» признался, что на телевидении есть запретная тема, которую нельзя ни в коем случае трогать – это проблемы секс-меньшинств.

«Как ни странно, это табу. Я не могу для себя это объяснить, почему они этого боятся. Учитывая, что мы живем все-таки в Москве и видим… Да, в провинции это глобальная проблема: одиночества, притеснения, убийства на этой почве», — сказал ведущий.

Он заметил, что такая же ситуация была с темами СПИДа и ВИЧ. Их тоже когда-то было запрещено освещать под предлогом, что это никто не будет смотреть. Однако Малахову удалось сломать стереотип, и его первая программа про ВИЧ с участием Веры Брежневой имела огромный успех.

В итоге герой программы Собчак вспомнил, что ему все-таки разрешили осветить проблемы ЛГБТ, если найдутся интересные герои. Журналист намерен этим заняться в ближайшем месяце.