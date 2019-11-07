Константин Богомолов объяснил, за что благодарен Олегу Табакову

По словам режиссера, именно этот актер научил его идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram выразил свое восхищение художественным руководителем «Табакерки» Олегом Табаковым, который ушел из жизни несколько лет назад. Он опубликовал совместный кадр с мэтром.

«Спасибо вам, что вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и, главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать своё тепло, защиту и энергию», — заявил Константин Богомолов.

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Как сказал супруг светской львицы Ксении Собчак, время проходит и его уже не защищает большой, великой и добрый человек, каким был для него Табаков. Сейчас он сам у руля театра.

Также Богомолов выразил восхищение людьми, которые играют в его труппе. Он испытывает гордость от их служения театру и постановок. Сейчас, как он заверил, его детище решает сложнейшие постановочные задачи. Все актеры работают смело и увлеченно. Он рад, что у артистов горят глаза.