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Папарацци сняли модель с идеальной внешностью без косметики

Белла Хадид приехала в аэропорт Лондона без макияжа.

Папарацци сняли модель с идеальной внешностью без косметики
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

Вездесущие папарацци доберутся до кого угодно: от них не спасут ни высокие заборы, ни надежная охрана. Удалось им заснять и супермодель Беллу Хадид, когда та прибыла в аэропорт Хитроу без косметики на лице.

На звезде была черная куртка, рубашка в клетку, джинсы под цвет куртки и водолазка. Образ супермодели был успешно дополнен панамой с мехом, а также сумкой из ограниченной коллекции Chanel стоимостью более 400 тысяч рублей.

Напомним, внешность Беллы Хадид официально признали на 94% идеальной. Руководитель центра пластической хирургии из Лондона проверил лицо модели по правилам золотого сечения и выяснил, что пропорции Беллы близки к абсолютному идеалу как ни у кого другого.

Прогулки без нижнего белья обычно только радуют фанатов знаменитостей, но в случае с Беллой Хадид все вышло наоборот. Ее поклонники возмутились по поводу непристойного обнажения звезды.

Напомним, Белле не впервой показывать свое тело без стеснения. Весной 2018 года она вместе со своей сестрой Джиджи оказалась в журнале Vogue. Какой-либо одежды на девушках не было.

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Тэги:

Белла Хадидкосметикасупермодель
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Папарацци сняли модель с идеальной внешностью без косметики
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